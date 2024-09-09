У Підмосков'ї літак Ан-2 впав у кукурудзяне поле та розбився: екіпаж загинув

Російські ЗМІ пишуть, що під час останнього зльоту у літака відмовив двигун.

У Росії чергова авіакатастрофа. У понеділок, 9 вересня, у Підмосков'ї розбився літак Ан-2. На борту нібито було двоє пілотів, вони загинули.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Видання "Интерфакс" із посиланням на екстрені служби стверджує, що літак зазнав аварії під час тренувального польоту. Загинули два члени екіпажу.

Телеграм-канал Mash, близький до силовиків, повідомляє, що борт перевіряли після довгострокового ремонту. За інформацією ЗМІ, причина - "неполадки з мотором".

"Борт піднімався в повітря тричі, під час останнього зльоту у літака відмовив двигун. Ан-2 впав у кукурудзяне поле біля села Ватулине в Рузькому районі. Двоє членів екіпажу внаслідок аварії загинули", - пише паблік.

Авіакатастрфоа Ан-2 у Підмосков'ї. Фото із соцмереж

Нагадаємо, на Камчатці знайдено уламки російського гелікоптера Мі-8.

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