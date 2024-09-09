У Підмосков'ї літак Ан-2 впав у кукурудзяне поле та розбився: екіпаж загинув

Російські ЗМІ пишуть, що під час останнього зльоту у літака відмовив двигун.
У Росії чергова авіакатастрофа. У понеділок, 9 вересня, у Підмосков'ї розбився літак Ан-2. На борту нібито було двоє пілотів, вони загинули.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Видання "Интерфакс" із посиланням на екстрені служби стверджує, що літак зазнав аварії під час тренувального польоту. Загинули два члени екіпажу.
Телеграм-канал Mash, близький до силовиків, повідомляє, що борт перевіряли після довгострокового ремонту. За інформацією ЗМІ, причина - "неполадки з мотором".
"Борт піднімався в повітря тричі, під час останнього зльоту у літака відмовив двигун. Ан-2 впав у кукурудзяне поле біля села Ватулине в Рузькому районі. Двоє членів екіпажу внаслідок аварії загинули", - пише паблік.
Нагадаємо, на Камчатці знайдено уламки російського гелікоптера Мі-8.
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