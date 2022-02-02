У Підмосков’ї медсестри пологового будинку оголосили голодування: у чому причина

У Підмосков’ї медсестри пологового будинку оголосили голодування: у чому причина

У відкритому листі медичні працівниці скаржаться на “нестерпні умови праці”.

У Коломенському перинатальному центрі, що в Московській області Росії, представники молодшого медичного персоналу оголосили про початок голодування на знак протесту проти надмірного навантаження та недостатній рівень зарплати.

Про це повідомляє російське видання РБК з посиланням на заяву профспілки медичних працівників.

Вимоги медсестер викладені у їхньому відкритому листі, який було опубліковано в соцмережі Facebook ще 25 січня. Найголовніші з них - збільшити кількість молодшого медичного персоналу, щоб зменшити теперішнє надмірне навантаження, та виправити ситуацію із зарплатою, зокрема, доплачувати за роботу із хворими на COVID.

Оскільки упродовж тижня ніхто з керівників закладу не відреагував на це попередження, у середу, 2 лютого, одна з медсестер оголосила голодування. Якщо вимоги й надалі будуть ігнорувати, з інтервалом у п'ять днів до голодування приєднуватимуться інші медсестри.

За словами працівниць Коломненського перинатального центру, через скорочення персоналу їм доводиться виконувати обов’язки і медсестер, і санітарок. Упродовж 12-годинного робочого дня вдається зробити перерву лише на 15 хвилин. Водночас зарплата за таку роботу зменшилася від 40-42 тисяч рублів (приблизно 500-520 доларів США) до 30-32 (370-400 доларів США).

Зустріч із керівництвом лікарні, на якій мали обговорювати цю ситуація, так і не відбулася.

Нагадаємо, в Україні 1 лютого медики мали отримати підвищену зарплатню за січень. Указом президента "мінімалка" для лікаря має становити 20 тис. гривень, медсестри – 13,5 тис. гривень. Однак у багатьох лікарнях не одержали взагалі жодної платні

Читайте також: