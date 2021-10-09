У Підмосков’ї велетенський теплохід врізався в берег і влаштував судноплавну пробку

У Підмосков’ї велетенський теплохід врізався в берег і влаштував судноплавну пробку

В каналі імені Москви 125-метрове судно сіло на мілину.

У Московській області чотирипалубний теплохід “Костянтин Коротков” заблокував рух в судноплавному каналі, сівши на мілину.

Про це повідомляє Life з посиланням на власні джерела.

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Інцидент стався в районі села Куминова, на 123-му кілометрі каналу імені Москви. Теплохід врізався у берег і сів на мілину, перегородивши руху інших суднам.

Повідомляється, що ніхто із 80 членів екіпажу не постраждав. Обійшлося без значних пошкоджень або пробоїн, однак у судна відмовили гідравлічні приводи керма.

Поки екстрені служби готуються відтягнути теплохід буксиром, він чекає на якорі, заблокувавши судноплавний рух каналом.

Нагадаємо, раніше величезний корабель повністю заблокував рух по Суецькому каналу, який сполучає Середземне та Червоне моря.

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