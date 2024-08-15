У Підмосков'ї загорівся завод: полум’я гасить авіація (фото, відео)

На цьому заводі раніше виготовлялися ЗРК "Бук", "Панцир" та С-300.
У Люберцях у Підмосков’ї 15 серпня виникла масштабна пожежа на заводі імені Ухтомського. Раніше там вироблялася сільськогосподарська та військова техніка.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди і телеграм-канали.
Пожежа на заводі імені Ухтомського охопила 3500 кв. м території. Вогонь гасять близько 80 надзвичайників та 24 одиниці техніки, а також вертоліт Ка-32 московського авіацентру. До місця події також вилетів гелікоптер Мі-26.
Російські пропагандисти переконують, що зараз завод не працює, а його приміщення здаються в оренду приватним фірмам.
Люберецький завод імені Ухтомського було засновано 1902 року. Там виготовлялася сільськогосподарська та військова техніка. Зокрема, "Буки", "Панцирі" та С-300.
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Нагадаємо, раніше в серпні в Росії стався вибух на заводі "Авангард" у Башкортостані, де виробляють деталі для РСЗВ.
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