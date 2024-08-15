У Підмосков'ї загорівся завод: полум’я гасить авіація (фото, відео)

На цьому заводі раніше виготовлялися ЗРК "Бук", "Панцир" та С-300.

У Люберцях у Підмосков’ї 15 серпня виникла масштабна пожежа на заводі імені Ухтомського. Раніше там вироблялася сільськогосподарська та військова техніка.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди і телеграм-канали.

Пожежа на заводі імені Ухтомського охопила 3500 кв. м території. Вогонь гасять близько 80 надзвичайників та 24 одиниці техніки, а також вертоліт Ка-32 московського авіацентру. До місця події також вилетів гелікоптер Мі-26.

Також читайте У центрі Одеси під час ракетного удару спалахнув будинок (фото)

Російські пропагандисти переконують, що зараз завод не працює, а його приміщення здаються в оренду приватним фірмам.

Люберецький завод імені Ухтомського було засновано 1902 року. Там виготовлялася сільськогосподарська та військова техніка. Зокрема, "Буки", "Панцирі" та С-300.

Читайте провідні новини дня:

Пожежа на заводі імені Ухтомського у Підмосков'ї / Скриншот з відео

Пожежу на заводі у Підмосков’ї зняли на відео

Нагадаємо, раніше в серпні в Росії стався вибух на заводі "Авангард" у Башкортостані, де виробляють деталі для РСЗВ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.