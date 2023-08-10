У підмосковному Домодєдово пролунали вибухи та зайнялась пожежа (відео)

За попередніми даними, горить територія поруч з котельнею.

У Підмосковʼї в районі аеропорту Домодєдово пролунало два вибухи, після чого зайнялась пожежа.

Про це інформують місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі стверджують, що перед тим, як зайнялась пожежа, було чутно два вибухи.

В свою чергу у прес-службі МЗС РФ повідомили, що пожежа в автосервісі поширилась на площу у 1 тисячу квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Загорському оптико-механічному заводі в Московській області РФ 9 серпня пролунав потужний вибух.

Пізніше стало відомом, що на Загорському оптико-механічному заводі в Московській області РФ займалися створенням бомбардувальника нового покоління.

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