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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Під Москвою сталася масштабна пожежа на одному з підприємств: з’явилося відео

Причиною пожежі під Москвою нібито став аварійний режим роботи електромережі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Під Москвою сталася масштабна пожежа на одному з підроиємств

Під Москвою сталася масштабна пожежа на одному з підроиємств / © ТАСС

У російському Красногорську під Москвою сталася велика пожежа на виробництві гумової продукції.

Про це повідомляють росЗМІ.

Загорівся ангар на площі 900 кв. м і гумова крихта на території виробничої будівлі «Колесник».

Пізніше площа пожежі збільшилася до 4 тис. кв. м.

Причиною пожежі нібито став аварійний режим роботи електромережі.

Нагадаємо, у Москві в ніч проти 29 травня пролунали вибухи: місцева влада повідомила про атаку БпЛА.

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