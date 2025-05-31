- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 263
- Час на прочитання
- 1 хв
Під Москвою сталася масштабна пожежа на одному з підприємств: з’явилося відео
Причиною пожежі під Москвою нібито став аварійний режим роботи електромережі.
У російському Красногорську під Москвою сталася велика пожежа на виробництві гумової продукції.
Про це повідомляють росЗМІ.
Загорівся ангар на площі 900 кв. м і гумова крихта на території виробничої будівлі «Колесник».
Пізніше площа пожежі збільшилася до 4 тис. кв. м.
Причиною пожежі нібито став аварійний режим роботи електромережі.
Нагадаємо, у Москві в ніч проти 29 травня пролунали вибухи: місцева влада повідомила про атаку БпЛА.