У підмосковному Подольську спалахнула пожежа на складі з газовими балонами

Дуже потужна пожежа сталася на складі з газовими балонами у підмосковному Подольську.

Про це інформують рос"ЗМІ".

Деякі жителі міста стверджують, що чули вибух.

Очевидці розповіли, що почули вибух кілька годин тому. Потім побачили язики полум'я у районі місцевих складських приміщень на вулиці Кутузовській. Дим від пожежі видно за кілька кілометрів від місця події. За попередніми даними, там знаходиться склад із продажу технічних та медичних газових балонів.

Точної інформації про причини виникнення пожежі та постраждалих наразі немає. На місці працює кілька розрахунків МНС.

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Відкрите горіння ліквідовано на площі 500 кв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля Москви виникла пожежа на території військової частини ФСБ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Підмосков'ї сталася масштабна пожежа.

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