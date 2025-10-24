ТСН у соціальних мережах

Світ
2210
2 хв

У Підмосков’ї дрон влетів у квартиру: є постраждалі (фото, відео)

Підмосков’я зазнало атаки дронами вночі, один з яких залетів до квартири. Очевидці зняли на відео момент влучання і зафіксували на фото наслідки.

Ірина Лаб'як
Квартира у Красногорську Московської області, куди влетів дрон

Квартира у Красногорську Московської області, куди влетів дрон / © російські телеграм-канали

Доповнено додатковими матеріалами

У Красногорську Московської області Росії у ніч проти 24 жовтня невідомий безпілотник влучив у квартиру багатоповерхівки. Постраждали п’ятеро людей, серед яких дитина.

Про це повідомив губернатор Московської області Андрій Воробйов та російські телеграм-канали.

Очільник регіону заявив, що вночі у Красногорську через атаку БпЛА був пошкоджений житловий будинок на бульварі Космонавтів. Дрон залетів у квартиру на 14 поверсі.

Постраждали п’ятеро людей, зокрема дитина. Усіх їх госпіталізували. У дорослих — черепно-мозкові травми, переломи та осколкові поранення, у дитини — вивих коліна та легкі травми гомілки.

Мешканці Красногорська зняли на відео момент влучання дрона у квартиру та зафіксували на фото наслідки атаки.

Соєю чергою Міноборони Росії стверджує про збиття протягом ночі начебто 111 українських дронів над країною-агресоркою та окупованим Кримом.

Квартира у Красногорську, в яку влучив дрон / © російські телеграм-канали

Квартира у Красногорську, в яку влучив дрон / © російські телеграм-канали

Квартира у Красногорську, в яку влучив дрон / © російські телеграм-канали

Квартира у Красногорську, в яку влучив дрон / © російські телеграм-канали

Двір у Красногорську, де розміщена пошкоджена дроном квартира / © російські телеграм-канали

Двір у Красногорську, де розміщена пошкоджена дроном квартира / © російські телеграм-канали

Двір у Красногорську, де розміщена пошкоджена дроном квартира / © російські телеграм-канали

Двір у Красногорську, де розміщена пошкоджена дроном квартира / © російські телеграм-канали

Двір у Красногорську, де розміщена пошкоджена дроном квартира / © російські телеграм-канали

Двір у Красногорську, де розміщена пошкоджена дроном квартира / © російські телеграм-канали

До слова, напередодні під час атаки дронів на у Московській області частина російської ракети ППО пробила дах пасажирського автобуса, який прямував з Малино до метро «Котельники». Хоча «Мострансавто» стверджувало, що автобус лише «зачепили уламки безпілотника» і ніхто не постраждав, на опублікованих фото видно, що дах пробив розгінний блок від ракети «Панцир-С1». У момент інциденту в автобусі були пасажири.

