ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
413
Час на прочитання
1 хв

У Підмосков'ї перекинувся човен із родичем Путіна: хто загинув

У човні, що перекинувся, було шестеро осіб — п’ять чоловіків і одна жінка.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Російський човен "Север"

Російський човен "Север" / © severboat

У яхт-клубі в Митищах, що в Підмосков’ї, перекинувся човен, в якому перебував родич російського президента Володимира Путіна — чоловік його двоюрідної сестри Віктор Хмарін. Внаслідок інциденту загинув один із колишніх лідерів Солнцевського організованого злочиннного угруповання Віктор Аверін.

Про це повідомило видання «Агентство» з посиланням на Telegram-канали, близькі до російських силовиків, та пропагандистів «Известия».

Повідомляється, що в човні було шестеро осіб — п’ять чоловіків і одна жінка. Окрім Хмаріна та Аверіна — адвокат Віктор Перекатов, бізнесмен Шамістан Алієв, охоронець Іван Абрамушин та 18-річна модель Катерина Леонова. П’ятеро з них змогли вибратися з води, а колишній лідер солнцевських бандитів, який керував човном, потонув.

Родич Путіна внаслідок інциденту, який стався в акваторії яхт-клубу «Адмірал», отримав переохолодження та забої.

Слідство розглядає дві версії нещасного випадку — або човен розвернувся і зачепився за лід, після чого перекинувся, або його занесло при виході на лід, який після цього проломився.

Канал «ВЧК-ОГПУ» повідомив, що Аверін з Хмаріним поїхали оглядати ділянку лісу, яку нещодавно купив солнцевський бандит. Вони виїхали з московського яхт-клубу «Рояль» у бік селища Пестово на аерочовні «Север».

Нагадаємо, нещодавно журналістові ТСН Дмитру Святненку вдалося зустрітися з донькою Путіна у Парижі та задати їй кілька запитань.

Дата публікації
Кількість переглядів
413
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie