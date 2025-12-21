У Підмосков'ї перекинувся човен із родичем Путіна: хто загинув

Російський човен "Север" / © severboat

У яхт-клубі в Митищах, що в Підмосков’ї, перекинувся човен, в якому перебував родич російського президента Володимира Путіна — чоловік його двоюрідної сестри Віктор Хмарін. Внаслідок інциденту загинув один із колишніх лідерів Солнцевського організованого злочиннного угруповання Віктор Аверін.

Про це повідомило видання «Агентство» з посиланням на Telegram-канали, близькі до російських силовиків, та пропагандистів «Известия».

Повідомляється, що в човні було шестеро осіб — п’ять чоловіків і одна жінка. Окрім Хмаріна та Аверіна — адвокат Віктор Перекатов, бізнесмен Шамістан Алієв, охоронець Іван Абрамушин та 18-річна модель Катерина Леонова. П’ятеро з них змогли вибратися з води, а колишній лідер солнцевських бандитів, який керував човном, потонув.

Родич Путіна внаслідок інциденту, який стався в акваторії яхт-клубу «Адмірал», отримав переохолодження та забої.

Слідство розглядає дві версії нещасного випадку — або човен розвернувся і зачепився за лід, після чого перекинувся, або його занесло при виході на лід, який після цього проломився.

Канал «ВЧК-ОГПУ» повідомив, що Аверін з Хмаріним поїхали оглядати ділянку лісу, яку нещодавно купив солнцевський бандит. Вони виїхали з московського яхт-клубу «Рояль» у бік селища Пестово на аерочовні «Север».

