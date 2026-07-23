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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Підмосков'ї розбився новітній винищувач: пілот загинув

У Московській області зазнав катастрофи російський винищувач Су-57.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Російський винищувач Су-57 розбився у Підмосков'ї

Російський винищувач Су-57 розбився у Підмосков'ї / © Вікіпедія

Доповнено додатковими матеріалами

Інцидент стався сьогодні, 23 липня, в Одинцовському районі.

Про катастрофу повідомляють російські Telegram-канали.

На місці катастрофи

На місці катастрофи

Повідомляється, що літак Су-57 упав посеред поля неподалік від Звенигорода. Борт впав в Одинцовському районі під час виконання тренувального польоту.

Міноборони РФ падіння винищувача поки не коментувало. Тим часом пропагандисти вже пишуть, що новітній винищувач п’ятого покоління впав не через технічну несправність.

Су-57 — російський багатоцільовий винищувач п’ятого покоління. Орієнтовна вартість одного винищувача — 35-50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, на початку липня російська окупаційна армія втратила ще один ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор», який активно застосовується у війні проти України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
734
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