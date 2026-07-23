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У Підмосков'ї розбився новітній винищувач: пілот загинув
У Московській області зазнав катастрофи російський винищувач Су-57.
Інцидент стався сьогодні, 23 липня, в Одинцовському районі.
Про катастрофу повідомляють російські Telegram-канали.
Повідомляється, що літак Су-57 упав посеред поля неподалік від Звенигорода. Борт впав в Одинцовському районі під час виконання тренувального польоту.
Міноборони РФ падіння винищувача поки не коментувало. Тим часом пропагандисти вже пишуть, що новітній винищувач п’ятого покоління впав не через технічну несправність.
Су-57 — російський багатоцільовий винищувач п’ятого покоління. Орієнтовна вартість одного винищувача — 35-50 мільйонів доларів.
Нагадаємо, на початку липня російська окупаційна армія втратила ще один ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор», який активно застосовується у війні проти України.