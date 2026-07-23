У Підмосков'ї розбився новітній винищувач: пілот загинув

Російський винищувач Су-57 розбився у Підмосков'ї / © Вікіпедія

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Інцидент стався сьогодні, 23 липня, в Одинцовському районі.

Про катастрофу повідомляють російські Telegram-канали.

На місці катастрофи

Повідомляється, що літак Су-57 упав посеред поля неподалік від Звенигорода. Борт впав в Одинцовському районі під час виконання тренувального польоту.

Реклама

Міноборони РФ падіння винищувача поки не коментувало. Тим часом пропагандисти вже пишуть, що новітній винищувач п’ятого покоління впав не через технічну несправність.

Су-57 — російський багатоцільовий винищувач п’ятого покоління. Орієнтовна вартість одного винищувача — 35-50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, на початку липня російська окупаційна армія втратила ще один ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор», який активно застосовується у війні проти України.



Новини партнерів