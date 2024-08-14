У підриві "Північного потоку" підозрюють українця: чи вплине це на відносини Берліна і Києва

У ФРН запевнили, що хто б не стояв за підривом "Північного потоку", це не зашкодить відносинам між Берліном і Києвом.

Розслідування диверсії на газогоні Nord Stream є для німецької сторони найвищим пріоритетом, але не залежно від результатів розслідування, це не виправдовує агресивної російської війни проти України та не завдасть шкоди німецько-українським відносинам.

Про це заявив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер на брифінгу 14 серпня.

"Розслідування ведеться відповідно до закону… Але абсолютно безвідносно до того, якими будуть результати цього розслідування, це не змінює нічого в тому факті, що Росія веде незаконну агресивну війну проти України", – заявив Бюхнер.

Він також запевнив, що розслідування, в якому нібито фігурують громадяни України, жодним чином не обтяжує відносини між Берліном і Києвом.

"Це жодним чином не пов’язане одне з одним… Йдеться про юридичне опрацювання кримінального вчинку… Безвідносно до результатів процесу ми (Німеччина) продовжуватимемо підтримувати Україну в її оборонній боротьбі проти незаконної загарбницької війни Росії стільки, скільки буде необхідно, як неодноразово казав канцлер", – зазначив Бюхнер.

Заступник речника наголосив при тому, що розслідування підриву на газопроводі Nord Stream є для федерального уряду "найвищим пріоритетом", і підтвердив, що розслідування цього інциденту з початку жовтня 2022 року веде федеральна генпрокуратура, до нього причетні також кримінальна поліція і федеральна поліція.

Нагадаємо, що кілька німецьких ЗМІ 14 серпня повідомили, що федеральна генпрокуратура ще в червні видала ордер на арешт українця, якого підозрюють у здійсненні диверсії і точне місцезнаходження якого наразі невідомо. Також у справі проходить українське подружжя дайверів. Українська влада неодноразово підкреслювала, що не має нічого спільного з цим актом саботажу.

Три з чотирьох гілок газогонів Nord Stream 1 і 2 були підірвані на дні Балтійського моря 26 вересня 2022 року.

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