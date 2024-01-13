У Пітері масштабна пожежа на складі Інтернет-магазину: люди рятувалися, стрибаючи з вікон – фото, відео

У російському Санкт-Петербурзі 13 січня сталася масштабна пожежа на складі Інтернет-магазину Wildberries. За попередніми даними, там зберігався одяг.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Відомо, що площа пожежі вже 50 тис кв. м. На даний момент на місці працює близько 100 співробітників МНС.

Пожежа розпочалася на 7-му поверсі складу з одягом. Їй присвоєно максимальний – 5-й рівень складності.

Пожежа у Пітері на складі магазину/ Фото: скриншот

Пожежа у Пітері на складі магазину. Вид з літака / Фото: скриншот

Пожежа у Пітері на складі магазину/ Фото: скриншот

За попередніми даними, перша сигналізація спрацювала на складі близько 4:20. Близько 7:30 працівники почали рятуватися з будівлі – багато хто стрибав із 2-3 поверху просто на бетон, бо біля аварійного виходу було скупчення людей.

Як пише Baza, за тиждень до пожежі на першому та другому блоках складу кілька разів спрацьовувала пожежна сигналізація. Проте щоразу сигнал був хибним. Тому коли вона спрацювала сьогодні, співробітники спочатку вирішили, що це знову помилкова тривога.

Нагадаємо, у Червоному морі хусити атакували танкер з російською нафтою.

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