У Південній Африці жінка народила одразу 10 дітей, побивши світовий рекорд Гіннесса

У подружжя 12 дітей: 10 новонароджених і 2 близнюки, які народилися 6 років тому.

У Гаутензі (Південна Африка) 37-річна жінка народила 10 дітей - 7 хлопчиків і 3 дівчинки. Їй вдалося побити світовий рекорд Гіннесса, коли у травні жінка з Малі народила 9 дітей.

Про це повідомляє APnews.

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Повідомляють, що Госіаме Тамара Сітхоле народила 10 дітей на 29 тижні вагітності. На початку року УЗД показувало жінці, що у неї буде всього 6 дітей, наступне УЗД показало 8 малюків, але вона народила 7 хлопчиків і 3 дівчинки. Можливо, ще двох дітей не могли виявити через те, що вони перебували в іншій трубі.

Новину про народження 10 малюків першим повідомив місцевим ЗМІ їх батько, безробітний Тебохо Цотеці. За словами пари, жінка завагітніла природним чином, а пологи пройшли шляхом кесаревого розтину. Але, як стверджують лікарі, такі екстремальні пологи - результат лікування безпліддя з декількома заплідненими ембріонами, вставленими в матку, щоб збільшити шанси пацієнтки завагітніти.

Спеціалістка Університету медичних наук Сефакой Макгато професорка Діні Мавела заявила, що діти проведуть наступні кілька місяців в інкубаторі через складний випадок вагітності.

Нагадаємо, породілля, яка народила одразу 9 дітей, ледь не померла через велику крововтрату. Вона прибула на 25 тижні вагітності.

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