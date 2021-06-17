У Південній Африці жінку, яка народила одразу 10 дітей, звинуватили в містифікації

Чоловік породіллі-рекордсменки стверджує, що досі не бачив своїх новонароджених дітей.

Батько немовлят, безробітний Тебохо Цотеці засумнівався, що його дружина Госіаме Тамара Сітхоле дійсно народила 7 хлопчиків і 3 дівчаток. Як повідомляє видання New York Post, він оголосив прохання припинити жертвувати гроші породіллі, оскільки досі не бачив дітей, хоча з часу пологів минув понад тиждень.

За словами Цотеці, востаннє він бачив дружину 7 червня, коли її терміново доставили до лікарні в Преторії, де в неї, начебто, народилося 10 дітей, що стало новим рекордом. Тепер він припускає, що немовлят не існує, оскільки робив кілька спроб відвідати свою дружину, але вона не розкрила йому свого місця перебування та стану дітей.

У відповідь Сітхоул повідомила південноафриканській пресі, що сім’я її чоловіка прагне використовувати її та немовлят для отримання фінансової вигоди. Саме тому вона не розкриватиме їх місця перебування, поки не буде для цього готова.

Наразі жоден лікар не зміг підтвердити офіційно факт народження 10 немовлят одночасно, а також не з'явилися фотографії новонароджених у Південній Африці.

Раніше повідомлялося, що Госіаме Тамара Сітхоле народила 10 дітей на 29 тижні вагітності. На початку року УЗД показувало жінці, що у неї буде всього 6 дітей, наступне УЗД показало 8 малюків, але вона народила 7 хлопчиків і 3 дівчинки.

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