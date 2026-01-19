У південній Іспанії зіткнулися швидкісні потяги: щонайменше 21 загиблий і десятки поранених

Реклама

У південній Іспанії сталася масштабна залізнична катастрофа: швидкісний потяг зійшов із рейок, виїхав на зустрічну колію та врізався в інший потяг. Внаслідок аварії загинула щонайменше 21 людина, ще десятки пасажирів постраждали.

Про це повідомив міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте, - пише Associated Press

За даними залізничного оператора Adif, інцидент стався ввечері неподалік Кордови. Потяг, який прямував маршрутом Малага — Мадрид і перевозив близько 300 пасажирів, частково зійшов із рейок і врізався у зустрічний потяг Мадрид — Уельва, на борту якого було приблизно 200 людей.

Реклама

Міністр транспорту заявив, що причини трагедії поки невідомі. Він назвав інцидент «дивним», адже аварія сталася на рівній ділянці колії, яку нещодавно ремонтували.

У регіональній службі охорони здоров’я Андалусії повідомили, що 73 поранених доправили до шести лікарень. Рятувальна операція тривала вночі у складних умовах, оскільки місце аварії було важкодоступним.

За словами очевидців, пасажири вибиралися з вагонів через вікна, розбиваючи їх аварійними молотками. На відео з місця події видно, як люди евакуюються з пошкоджених вагонів, що нахилилися під кутом.

До ліквідації наслідків залучили рятувальників, військові підрозділи екстреної допомоги та Червоний Хрест. Через аварію у понеділок зупинили рух потягів між Мадридом і містами Андалусії.

Реклама

Нагадаємо, раніше У селі Рокосово Хустського району Закарпатської області пасажирський потяг протаранив вантажівку