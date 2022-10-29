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У Південній Кореї на святкуванні Геловіна виникла велика тиснява: у понад 100 людей – зупинка серця

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У Південній Кореї на святкуванні Геловіна виникла велика тиснява: у понад 100 людей – зупинка серця

Фото: Getty Images

У натовпі зафіксовано близько 100 тис. людей.

У Сеулі виникла величезна тиснява під час святкування Геловіна 29 жовтня, у якій могли загинути десятки людей.

Про це пише Korea Joongang Daily.

Інцидент стався в Ітхевоні, округ Йонсан. Рятувальники повідомили, що понад сотня постраждалих були виявлені в стані зупинки серця. Зауважимо, що таким чином місцеві екстрені служби повідомляють про очевидну смерть, допоки цей факт не підтвердиться офіційно.

Точна кількість загиблих не називається, але за різними даними, може йтися про від 20 до 80 померлих.

У натовпі зафіксовано близько 100 тис. людей, які святкували Геловін у популярному туристичному районі. У ЗМІ припускають, що тиснява могла початися, коли хтось побачив знаменитість в одному із закладів неподалік.  

На фото й відео з Мережі видно чимало покритих ковдрами тіл, а також багато людей, які намагаються допомогти постраждалим, зокрема роблячи масаж серця.

Після трагедії президент Південної Кореї Юн Сук Йоль скликав термінову нараду.

Нагадаємо, у міланському торговому центрі Ассаго 46-річний чоловік напав на відвідувачів з ножем, убивши одного зі співробітників закладу і поранивши ще кілька людей.

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1188
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