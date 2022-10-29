У Південній Кореї на святкуванні Геловіна виникла велика тиснява: у понад 100 людей – зупинка серця

У натовпі зафіксовано близько 100 тис. людей.

У Сеулі виникла величезна тиснява під час святкування Геловіна 29 жовтня, у якій могли загинути десятки людей.

Про це пише Korea Joongang Daily.

Інцидент стався в Ітхевоні, округ Йонсан. Рятувальники повідомили, що понад сотня постраждалих були виявлені в стані зупинки серця. Зауважимо, що таким чином місцеві екстрені служби повідомляють про очевидну смерть, допоки цей факт не підтвердиться офіційно.

Точна кількість загиблих не називається, але за різними даними, може йтися про від 20 до 80 померлих.

У натовпі зафіксовано близько 100 тис. людей, які святкували Геловін у популярному туристичному районі. У ЗМІ припускають, що тиснява могла початися, коли хтось побачив знаменитість в одному із закладів неподалік.

На фото й відео з Мережі видно чимало покритих ковдрами тіл, а також багато людей, які намагаються допомогти постраждалим, зокрема роблячи масаж серця.

Після трагедії президент Південної Кореї Юн Сук Йоль скликав термінову нараду.

#BREAKING: #SouthKorea's fire department said 81 people have breathing problems after the #stampede at Itaewon in #Seoul, South Korea Saturday night when over 100 thousand revellers crammed into the place for #Halloween celebrations.#SeoulStampede pic.twitter.com/QwyWcYTj43 — Media Warrior (@MediaWarriorY) October 29, 2022

Despliegan a más de 400 rescatistas para brindar apoyo a lesionados que sufrieron paros cardiorrespiratorios tras una estampida humana durante un festival de Halloween en Seúl, Corea del Sur.

Hay al menos 50 casos.

No hay saldo de fallecidos y heridos.pic.twitter.com/SNYxFltRTc — Janosik García (@Janosikgarciaz) October 29, 2022

NUEVO: Hasta 50 personas en parada cardiorrespiratoria en el barrio de Itaewon, en el centro de Seúl, tras una estampida durante las celebraciones de Halloween pic.twitter.com/CcH9X8g1e1 — Jesús de la cruz (@jesusdelacruzol) October 29, 2022

Нагадаємо, у міланському торговому центрі Ассаго 46-річний чоловік напав на відвідувачів з ножем, убивши одного зі співробітників закладу і поранивши ще кілька людей.

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