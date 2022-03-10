У Південній Кореї обрали нового президента: що зміниться у політиці країни

У Південній Кореї обрали нового президента: що зміниться у політиці країни

Новообраний лідер обіцяє тіснішу співпрацю із США.

Колишній головний прокурор Юн Сук Йоль, представник консервативних опозиційних політичних сил, був обраний новим президентом Південної Кореї, перемігши свого головного суперника із провладного ліберального табору.

Як повідомляє корейське агентство Yonhap, ці президентські вибори були одними з найбільш напружених в історії країни.

За даними 100% підрахованих бюлетенів Юн набрав 48,56% голосів, а його суперник Лі Чже Мен — 47,83%.

На зустрічі з прихильниками Юн сказав, що надаватиме пріоритет “національній єдності”, додавши, що до всіх людей слід ставитися однаково, незалежно від їх регіональних, політичних та соціально-економічних відмінностей.

“Я звернув би увагу на засоби до існування людей, надавав послуги нужденним і докладав би максимальних зусиль, щоб наша країна була гордим, відповідальним членом міжнародного співтовариства та вільного світу”, – сказав він.

Юн також заявив, що буде суворо боротися з північнокорейськими провокаціями і прагнутиме посилити тристороннє співробітництво в галузі безпеки з Вашингтоном і Токіо. Він також пообіцяв, що зробить посилений союз зі Сполученими Штатами центром своєї зовнішньої політики, одночасно займаючи більш наполегливу позицію щодо Китаю.

Юн Сук Йоль повинен вступити на посаду в травні та обіймати один п’ятирічний термін на посаді лідера 10-ї за величиною економіки світу.

Нагадаємо, комуністичний лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав державне космічне агентство і заявив, що розвідувальний супутник, який створюється в його країні, призначений для збору інформації про військових США в регіоні та їх "васальних сил".

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