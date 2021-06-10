У Південній Кореї обвалився будинок: бетонні конструкції впали на автобус з пасажирами

Загинуло щонайменше дев'ять осіб.

Обвал будинку у Південній Кореї обернувся справжньою трагедію з майже десятком жертв.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 червня.

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П'ятиповерхова будівля у місті Кванджу тривалий час перебувала в аварійному стані. У ній давно вже ніхто не жив, а тому завчасно підготували до контрольованого руйнування.

Коли ж на майданчик вже приїхали інженери, раптово стався обвал. Частина бетонної конструкції полетіла на дорогу і влучила в автобус на зупинці громадського транспорту. Дев'ять пасажирів загинули на місці. Крім того, вісім осіб у важкому стані госпіталізували.

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Як повідомлялося, обвал мосту стався в італійському містечку Альбіано-Магро. Уламки полетіли в річку, разом з двома фургонами. Один водій не постраждав, іншого з серйозними травмами доправили до лікарні. Причини руйнування наразі невідомі.

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