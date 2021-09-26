У Південній Кореї після свят зафіксували рекордний приріст заражень коронавірусом

У Південній Кореї щонайменше одне щеплення від коронавірусу отримали 73,5% населення.

У Південній Кореї в суботу, 25 вересня, вперше від початку пандемії зафіксували понад три тисячі нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що сплеск захворюваності пов'язують зі святами, які південнокорейці цього тижня відзначали впродовж трьох днів.

За даними Корейського агентства з контролю і профілактики захворювань (KDCA), в країні зареєстрували ще 3 273 зараження коронавірусом, лише 28 з яких вважаються завезеними з-за кордону. Понад 77% нових хворих є жителями Сеула і прилеглих районів.

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"За нашими оцінками, зростання кількості мандрівок під час Дня подяки (Чхусок), а також зростання числа особистих контактів можуть бути основними причинами різкого збільшення (хворих. - Ред.)", - розповіла очільниця KDCA Чон Ин Кен.

Експертка додала, що спалаху також посприяв більш заразний COVID-штам "Дельта". За її прогнозом, кількість інфікованих продовжить збільшуватися впродовж одного або двох наступних тижнів.

У Південній Кореї щонайменше одне щеплення від коронавірусу отримали 73,5% населення, а 45% жителів вважаються повністю щепленими.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомили про зменшення кількості виявлених випадків коронавірусу у світі, однак зауважили, що в окремих країнах все ще спостерігаються спалахи COVID-19.

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