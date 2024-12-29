У Південній Кореї розбився літак з пасажирами: виявили тіла всіх загиблих

Авіакатастрофа стала наймасштабнішою трагедією в Південній Кореї. Вижили лише двоє осіб.

179 людей загинули в авіакатастрофі в Південній Кореї після того, як літак зійшов зі злітно-посадкової смуги і розбився в міжнародному аеропорту "Муана".

Про це повідомило інформаційне агентство Yonhap з посиланням на дані пожежної служби.

Літаком Boeing 737-800 летіла 181 людина, з яких шестеро — члени екіпажу. Двоє, хто вижили, були членами екіпажу, які на момент катастрофи перебували у хвостовій частині літака — єдиній, яку можна розпізнати.

Літак майже повністю знищений вибухом, який стався після того, як він, не розгорнувши шасі, поковзом рухався по землі й врізався в бетонну стіну. Відбулася сильна пожежа.

Нагадаємо:

Пасажирський літак авіакомпанії Jeju Air здійснив аварійне приземлення та загорівся в міжнародному аеропорту "Муан" у неділю вранці, 29 грудня.

Південнокорейська влада вважає, що ймовірна причина авіатрощі — поломка шасі через зіткнення з птахами. Причину ще з'ясовують.

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