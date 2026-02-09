- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 153
- Час на прочитання
- 1 хв
У Південній Кореї розбився військовий гелікоптер: екіпаж загинув
Точна причина аварії наразі з’ясовується, а Міноборони Південної Кореї призупинило всі польоти на гелікоптерах AH-1S Cobra.
У Південній Кореї в окрузі Капхьон зазнав трощі військовий гелікоптер AH-1S Cobra. Двоє людей екіпажу загинули.
Про це повідомило південнокорейське інформагентство Yonhap News із посиланням на владу країни.
Зазначається, що двоє пілотів 15-ї авіаційної групи південнокорейської армії виконували тренувальний політ на гелікоптері AH-1S Cobra, проте з невідомих причин приблизно за 55 кілометрів на північний схід від Сеула, він впав.
Пілотів доправили до лікарні у важкому стані, але чоловіки померли від отриманих травм.
Влада заявила, що внаслідок інциденту не було пожеж чи вибухів. Точна причина аварії наразі з’ясовується, а Міноборони Південної Кореї призупинило всі польоти на гелікоптерах AH-1S Cobra.
За словами представника армії, ще належить з’ясувати, чи сталася аварія, коли вертоліт повертався до бази після завершення навчання, чи під час навчання.
«Вертоліт був оснащений записуючим обладнанням, тому перебування пристрою значно допоможе у визначенні причини аварії», — додав він.
Нагадаємо, у Росії сталася авіакатастрофа за участю навчально-тренувального літака Diamond DA42. Під час виконання польоту борт зазнав аварії, що призвело до загибелі трьох осіб.