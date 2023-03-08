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У Південній Кореї вантажівка в'їхала у натовп людей – є жертви та постраждалі

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Південній Кореї вантажівка в'їхала у натовп людей – є жертви та постраждалі

Фото: Associated Press

Внаслідок аварії багато людей отримали поранення.

У Південній Кореї, в окрузі Сунчан, невелика вантажівка із добривами протаранила натовп людей – троє осіб загинули, п'ятеро – отримали серйозні поранення, 12 – легко поранені.     

Про це пише агентство Yonhap News.

Зазначається, що фургон в'їхав у людей на парковці будівлі сільськогосподарського кооперативу о 10:30 ранку, коли тривали вибори голови кооперативу.

За словами рятувальників, кількість постраждалих може зрости, оскільки серед постраждалих – переважно люди похилого віку.

Поліція з'ясовує точну причину аварії, за попередніми даними, винен водій вантажівки.

Нагадаємо, у Москві оглядове колесо зупинилось з людьми у кабінках.

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Дата публікації
Перегляди
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