У Південній Кореї вантажівка в'їхала у натовп людей – є жертви та постраждалі

У Південній Кореї, в окрузі Сунчан, невелика вантажівка із добривами протаранила натовп людей – троє осіб загинули, п'ятеро – отримали серйозні поранення, 12 – легко поранені.

Про це пише агентство Yonhap News.

Зазначається, що фургон в'їхав у людей на парковці будівлі сільськогосподарського кооперативу о 10:30 ранку, коли тривали вибори голови кооперативу.

За словами рятувальників, кількість постраждалих може зрости, оскільки серед постраждалих – переважно люди похилого віку.

Поліція з'ясовує точну причину аварії, за попередніми даними, винен водій вантажівки.

Нагадаємо, у Москві оглядове колесо зупинилось з людьми у кабінках.

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