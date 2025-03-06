У Південній Кореї винищувач випадково скинув авіабомби на будинки: що відомо про постраждалих

У Південній Кореї винищувач KF-16 скинув на будинки 8 авіабомб. Постраждало щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє Yonhap.

У Південній Кореї винищувач випадково скинув авіабомби на будинки

Як зазначається, жахливий інцидент стався під час навчальних стрільб. Військово-повітряні сили заявили, що проводять розслідування аварії.

“Ми вибачаємося за збитки серед цивільного населення внаслідок аварії з аномальним викидом (бомби) і бажаємо швидкого одужання поранених. Ми активно вживатимемо всіх необхідних заходів, у тому числі щодо відшкодування збитків”, — йдеться у заяві.

Раніше у Міжнародному аеропорту Кімхе, що розташований поблизу найбільшого після столиці міста Пусан у Південній Кореї, сталась пожежа у пасажирському літаку

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