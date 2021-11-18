У Південній Кореї заявили про новий рекорд із захворюваності на коронавірус

У Південній Кореї заявили про новий рекорд із захворюваності на коронавірус

Тим часом близько 509 тисяч студентів у четвер склали одноденний іспит "Suneung" у 1395 установах по всій країні.

У Південній Кореї у четвер, 18 листопада, зафіксували 3 292 нових випадки захворювання на COVID-19, що стало новим добовим максимумом в країні від початку пандемії.

Про це із посиланням на Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що добова кількість випадків зараження коронавірусом в країні перевищує три тисячі вже два дні поспіль.

До того ж, від ускладнень COVID-19 впродовж останньої доби померли 29 пацієнтів, внаслідок чого загальна кількість померлих зросла до 3 187 осіб. Ще 506 хворих перебували у тяжкому чи критичному стані.

Від початку листопада південнокорейський уряд схвалив пом'якшення обмежень, охарактеризувавши відповідне рішення як перший крок до відновлення певної "допандемічної нормальності".

У країні розширили громадські збори та дозволили ресторанам працювати довше. Однак нині у Південній Кореї спостерігають зростання числа серйозних випадків захворювання та смертей, особливо серед людей похилого віку, які відмовилися від вакцини або чий імунітет послабшав.

Тим часом у четвер близько 509 тисяч студентів склали одноденний іспит "Suneung" у 1395 установах по всій країні. Перед входом до класів учням вимірювали температуру. Відомо, що 68 інфікованих студентів та 105 інших, які перебувають на карантині, пройшли багатогодинний тест дистанційно.

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