У Південній Кореї зробили неочікувану заяву про мирні переговори

У Сеулі заявили, що між переговорами про мир в Україні і ситуацією на Корейському півострові є зв'язок.

Прапор Південної Кореї.

Прапор Південної Кореї. / © Associated Press

Існує взаємозв’язок між переговорами про припинення війни Росії в Україні та ситуацією на Корейському півострові. 

Про це заявив міністр об’єднання Південної Кореї Чун Дон Йон під час зустрічі з очільником МЗС Нідерландів Девідом ван Вілом, повідомляє Yonhap.

«Україна та Росія зараз ведуть переговори про мир. Це питання взаємопов’язане зі встановленням миру на Корейському півострові», - сказав Чун. 

Водночас нідерландський міністр назвав військовий союз Росії та Північної Кореї «токсичним». З його слів, він шкодить європейській безпеці не лише через направлення північнокорейських солдатів на війну та постачання Пхеньяном зброї Москві, але й через військову допомогу Росії, яку отримує КНДР.

Як повідомлялося, Північна Корея прискорює ядерну програму. За даними Сеула, Пхеньян здатний щороку виробляти матеріали для 10–20 ядерних боєголовок попри заклики до денуклеаризації та спроби відновити переговори.

Зауважимо, українське ГУР заявило, що контингент армії КНДР продовжує брати участь у війні Росії проти України на боці агресора. Станом на січень 2026 року солдати Кім Чен Ина перебувають у Курській області, звідки ведуть атаки на прикордонні українські громади.

