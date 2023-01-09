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Через відео з президентом, який обмочився під звуки гімну, затримали журналістів

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Через відео з президентом, який обмочився під звуки гімну, затримали журналістів

Фото: скриншот з відео

Служба національної безпеки африканської країни ув’язнила журналістів, які працювали на державну телекомпанію.

Шістьох журналістів Південного Судану заарештували за нібито поширення відео, на якому президент країни Салва Киїр мочиться в штани під час виконання національного гімну на офіційній церемонії.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на незалежну американську неурядову організацію “Комітет захисту журналістів”.

Служба національної безпеки африканської країни ув’язнила журналістів, які працювали на державну телекомпанію Південного Судану SSBC. Йдеться про двох відеооператорів, відеоредактора та трьох співробітників відеовідділу, яких підозрюють у тому, що вони "злили" відео у Мережу.

Мутокі Мумо, представник неурядової організації в Африці, каже, що арешти є частиною схеми, за якою “агенти безпеки вдаються до свавільного затримання щоразу, коли влада вважає, що вони представлені в невигідному світлі”. 

“Влада повинна беззастережно звільнити шістьох співробітників SSBC і забезпечити, щоб вони могли виконувати свою роботу без подальших залякувань або погроз арешту”, - сказав Мутокі Мумо. 

Союз журналістів Південного Судану, який спочатку заперечував, що журналісти були ув'язнені, тепер закликає до розслідування звинувачень проти них, щоб досягти "швидкого висновку". 

“Якщо є підозра щодо їх професійної неправомірної поведінки, то влада повинна розслідувати це питання чесно, прозоро та відповідно до закону”, — йдеться в заяві профспілки. 

Поширене в Інтернеті відео викликало сумніви щодо здоров’я 71-річного президента. Салва Киїр очолює Південний Судан з моменту здобуття цією державою незалежності в 2011 році. З тих пір вибори в цій країні не проводилися, хоча раунд голосування запланований на 2024 рік.

Нагадаємо, відео, на якому президент Південного Судану Салва Киїр обмочився під час звуків національного гімну, швидко поширилося Мережею та стало вірусним.

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Дата публікації
Перегляди
418
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