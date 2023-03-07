Північна Корея заявила, що розцінить спробу збити їхню ракету під час випробування як оголошення війни

КНДР також може запустити більше ракет у Тихий океан.

Північна Корея заявила, що будь-які спроби інших країн збити одну з їх ракет під час випробувального запуску вважатимуть оголошенням війни.

Про це заявила сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон, інформує Reuters.

Вона зазначила, що КНДР може запустити більше ракет у Тихий океан.

«Кім Йо Чжон, сестра лідера Кім Чен Ина, попередила у своїй заяві, що Пхеньян розцінить це як «оголошення війни», якщо США вдасться до військових дій проти випробувань стратегічної зброї КНДР», - йдеться у повідомленні.

Як пише видання, Сполучені Штати та їх союзники ніколи не збивали балістичні ракети Північної Кореї. Однак це питання привернуло увагу країн, оскільки Північна Корея припустила, що буде здійснювати більше випробувальних запусків ракет над Японією.

Сестра Кім Чен Ина також зазначила, що спільні військові навчання між Сполученими Штатами та Південною Кореєю сприяють зростанню напруженості.

Додамо, у п'ятницю, 3 березня, США та Південна Корея оголосили про найбільші військові навчання за останні п'ять років. Вони відбудуться найближчими тижнями.