У Північній Кореї випробували крилату ракету, яка може долетіти до берегів Японії

У Північній Кореї випробували крилату ракету, яка може долетіти до берегів Японії

Нова ракета влучила у ціль на відстані 1500 км.

У Північній Кореї повідомили про успішні запуски крилатих ракет далекого радіусу дії.

Про це повідомляє у понеділок, 13 вересня, південнокорейська газета Yonhap з посиланням на офіційний звіт про цю подію військового керівництва КНДР.

У повідомленні уточнили, що на створення нового стратегічного озброєння знадобилося два роки. Випробування відбулися 11 та 12 вересня. “Запущені крилаті ракети великої дальності пролетіли протягом 7580 секунд і вразили цілі на відстані 1500 кілометрів”, - йдеться в офіційному звіті.

Також читайте Північна Корея може відновити випробування ядерної зброї або ракет великої дальності — США

Зазначена відстань означає, що для нової північнокорейської крилатої ракети будуть досяжними цілі на території північної частини Японії. Експерти відзначають, що системам протиповітряної оборони важче виявляти крилаті ракети, які на відміну від балістичних, летять нижче.

У Північній Кореї стверджують, що ця система озброєнь має для країни, в якій панує комуністична диктатура, стратегічне значення для “стримування ворожих сил”.

Нагадаємо, 12 вересня агентство протиракетної оборони США успішно випробувало прототип ракети-перехоплювача наземного базування. Розробка призначена для захисту США від "міжконтинентальних балістичних ракет Ірану і Північної Кореї".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання