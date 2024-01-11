У Північній Кореї зафіксували сейсмічну активність поблизу ядерного полігону

У четвер, 11 січня, біля ядерного полігону Пунгері в Північній Кореї було зафіксовано землетрус магнітудою 2,4 бала. Його причина залишається невідомою.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на державне метеорологічне агентство.

Сейсмологічна активність фіксувалася на території, розташованій за 41 кілометр на північний захід від міста Кільчжу, яке є базою для ядерного полігону КНДР. Саме тут було проведено всі 6 ядерних випробувань Північної Кореї.

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Землетрус стався о 7 годині вечора за місцевим часом, його епіцентр був на глибині 20 км.

Видання не уточнює, чи міг бути спричинений такий землетрус випробуванням на полігоні, зазначаючи, що він міг мати природний характер.

Нагадаємо, 13 серпня 2023 року поряд з ядерним полігоном у Північній Кореї сталися одразу два природні землетруси.

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