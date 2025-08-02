У Північній Європі фіксують найтривалішу спеку за понад 60 років: подробиці

Спека / © Associated Press

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Північна Європа переживає небувалу хвилю спеки, яка вразила навіть традиційно прохолодні Скандинавські країни. За даними науковців, це найбільш тривалий період високих температур у регіоні за останні понад 60 років.

Про це повідомило видання The Guardian.

Так, метеостанція в норвезькій частині Північного полярного кола фіксувала температуру вище 30°C протягом 13 днів поспіль у липні. У Фінляндії спека сягала 30°C три тижні, а в окремих арктичних регіонах температура тримається на рівні понад 25°C.

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«Дійсно безпрецедентна спека все ще в розпалі, максимальна температура сьогодні становить близько 32-33°C», — написав кліматолог Фінського метеорологічного інституту Міка Рантанен. За його словами, у деяких районах температура наближається до серпневих рекордів, хоча попереду ще кілька тижнів літа.

Норвезький метеорологічний інститут також повідомив, що у трьох найпівнічніших округах країни температура вище 30°C фіксувалася щонайменше на одній метеостанції протягом 12 днів. Минулого тижня спека тимчасово відступила, однак у найближчі вихідні очікується її повернення.

У Швеції спостерігаються подібні погодні явища. Наприклад, у місті Хапаранда температура залишалася на рівні 25°C і вище протягом 14 днів, а в Йоккмокку (Лапландія) спека тривала 15 днів поспіль. Науковець Сверкер Хеллстрем зі Шведського метеорологічного та гідрологічного інституту зазначив, що подібну тривалість спеки в цих місцях востаннє фіксували понад сто років тому.

Причиною аномальних температур науковці називають гарячі води біля північного узбережжя Норвегії та стійку область високого тиску, яка спричинила підвищення температури на 8–10°C вище за сезонну норму. Крім того, у регіоні фіксувалися штормові явища й удари блискавок, які призвели до лісових пожеж.

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Населення північних країн, не звикле до спеки, виявилося неготовим до таких умов. Наприклад, у північній Фінляндії ковзанка відкрилася для охочих охолодитися, після того як люди почали масово звертатися до відділення невідкладної допомоги через перегрів.

Також пастухи попередили, що їхні олені потерпають від спеки і перебувають на межі виживання. А шведські медіа зазначають, що іноземні туристи, які приїхали в регіон у пошуках прохолоди, зіткнулися з небезпечно високими температурами.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що аномальна спека, яка охопила Європу наприкінці червня, спричинила трикратне зростання кількості смертей через забруднення, що викликає нагрівання планети. Такий висновок містить попередній аналіз ситуації у 12 великих містах Європи.

Нещодавно в Туреччині вирували смертоносні лісові пожежі. Стихія була посилена рекордною спекою до 50,5°C.

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