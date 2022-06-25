У планах є зустріч з королевою Єлизаветою ІІ: Джонсон планує запросити Зеленського до Британії - ЗМІ

Борис Джонсон хоче запросити президента України Володимира Зеленського до Великої Британії.
Це повинен бути повноцінний державний візит. Також планується організувати зустріч українського лідера з королевою Єлизаветою ІІ.
Про це повідомляє The Sunday Times.
Як зазначається, команда Бориса Джонсона працює над тим, щоб у жовтні 2022 року запросити українського президента до Великої Британії.
Це буде повноцінний державний візит, включаючи аудієнцію з королевою Єлизаветою ІІ.
Приїзд Володимира Зеленського повинен збігтися з участю у конференції Консервативної партії в Бірмінгемі в жовтні. Джерело на Даунінг-стріт повідомляє, що штаб-квартирі Консервативної кампанії подобається ця ідея.
Нагадаємо, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон вважає, що лідер країни-агресорки хоче подвоїти ставку, а також зрівняти із землею українські міста.
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