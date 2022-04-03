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У плани Путіна входили страти, що коять його військові - розвідка МЗС Британії

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У плани Путіна входили страти, що коять його військові - розвідка МЗС Британії

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Вбивства цивільних людей у стилі страти були сплановані.

Голова розвідувальної служби Міністерства закордонних справ Британії (MI-6), Річард Мур заявив, що в плани президента РФ Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну входили сумарні страти, що проводяться його військовими і розвідувальними службами, повідомляє Мур в Twitter.

"У плани вторгнення Путіна входили сумарні страти, що проводяться його військовими і розвідувальними службами. Повідомлення про вбивства цивільних осіб у стилі страти, що надходять зі звільнених районів, жахають і леденять душу", - написав він.

Міський голова Києва зазначив, що українці ніколи не пробачать окупантам того, що вони зробили в Україні. 

Кличко описав те, що відбувається у звільнених від російських окупантів околицях столиці. Він зазначив, що всіх шокувало те, що вони побачили. 

Нагадаємо, український журналіст Роман Цимбалюк назвав російських окупантів, які причетні до масових вбивств мирних українців у Бучі та Ірпені. 

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