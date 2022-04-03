У плани Путіна входили страти, що коять його військові - розвідка МЗС Британії

Вбивства цивільних людей у стилі страти були сплановані.
Голова розвідувальної служби Міністерства закордонних справ Британії (MI-6), Річард Мур заявив, що в плани президента РФ Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну входили сумарні страти, що проводяться його військовими і розвідувальними службами, повідомляє Мур в Twitter.
We knew Putin’s invasion plans included summary executions by his military and intelligence services. The reports of execution-style killings of civilians emerging from liberated areas are horrifying and chilling. https://t.co/Yea1Lhsqe6— Richard Moore (@ChiefMI6) April 3, 2022
"У плани вторгнення Путіна входили сумарні страти, що проводяться його військовими і розвідувальними службами. Повідомлення про вбивства цивільних осіб у стилі страти, що надходять зі звільнених районів, жахають і леденять душу", - написав він.
Міський голова Києва зазначив, що українці ніколи не пробачать окупантам того, що вони зробили в Україні.
Кличко описав те, що відбувається у звільнених від російських окупантів околицях столиці. Він зазначив, що всіх шокувало те, що вони побачили.
Нагадаємо, український журналіст Роман Цимбалюк назвав російських окупантів, які причетні до масових вбивств мирних українців у Бучі та Ірпені.
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