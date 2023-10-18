У погромах прикордонних кібуців Ізраїлю брали участь діти та жінки з Гази — ЗМІ (фото)

Ті, хто вижив в кібуці, згадують, що чули голоси жінок та дітей, які грабували їхні будинки.

У різанині в Ізраїлі 7 жовтня брали участь не лише боєвики ХАМАСу, а й прості жителі Гази, у тому числі діти, жінки та люди похилого віку.

Про це йдеться у матеріалі репортера BILD Бйорна Штрицеля, який взяв інтерв'ю у кількох свідків трагедії 7 жовтня у кібуці Нір Оз на півдні Ізраїлю, що розташований лише за два кілометра від сектора Гази.

Не лише свідчення очевидців-ізраїльтян, але й фото, що було оприлюднено, свідчать про участь у нападі звичайних жителів Гази. На одному з кадрів видно людину похилого віку на милицях.

У різанині в Ізраїлі брали участь не лише боєвики ХАМАСу, а й прості жителі Гази Фото: BILD

Розповідь вцілілих ізраїльтян

Гілі Хацут із Нір Оза замкнувся з дружиною та чотирма дітьми у захищеній кімнаті. Бойовики не змогли відчинити двері і пішли далі. Сім'я просиділа під замком кілька годин.

"Ми чули, як у кібуц прибуває все більше автомобілів та мотоциклів", – розповів він.

За його словами, через Нір Оз йшли сотні людей, що кричати та святкували, включно із жінками та дітьми.

"Ми чули, як вони бігали по наших кімнатах, грабували, крали іграшки", – згадує чоловік.

У різанині в Ізраїлі брали участь не лише боєвики ХАМАСу, а й прості жителі Гази Фото: BILD

"Ті, хто прийшов з Гази, знущалися над загиблими, кричали їм "Хаг самеах!" ("Щасливого свята!"). Терористи розвели вогонь і намагалися викурити родину Хацута з укриття, але ті помочилися на одяг та зачинили їй двері від диму", – йдеться у репортажі.

Хацут говорить, що багато хто у прикордонних кібуцах виступав за мир із палестинцями.

"Газа нас зрадила. Наш кібуц завжди був дуже лівим. Ми завжди були в контакті із сусідами, багато хто тут працював. Ми ходили до них на весілля, завжди відстоювали їхні права. Весь кібуц виходив на демонстрацію за Газу, а вони так ударили нам у спину", – сказав очевидець трагедії.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі кількість загиблих українців унаслідок нападу ХАМАСу зросла. Відомо про 23-х людей.

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