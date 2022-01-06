У поліції Казахстану заявили про "ліквідацію десятків нападників" під час штурму адмінбудівель в Алмати

У поліції Казахстану заявили про "ліквідацію десятків нападників" під час штурму адмінбудівель в Алмати

Мешканців міста влада закликала не виходити з будинків.

В Алмати минулої ночі під час спроб штурму адміністративних будівель, департаменту поліції, а також районних управлінь та відділів поліції, "були ліквідовані десятки нападників".

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Про це заявила офіційний представник поліції Салтанат Азірбек, пише Sputnik Казахстан.

"Десятки нападників ліквідовані, їхні особи ідентифікуються", - сказала вона та додала, що антитерористична операція продовжується в районі, де розташовані адміністративні будівлі.

"У зв'язку з цим закликаємо мешканців та гостей міста з метою власної безпеки утриматися від виходу з будинків", - наголосила офіційний представник поліції.

Раніше повідомлялося, що в найбільшому казахському місті Алмати силовики розпочали придушення акцій протесту. Водночас впродовж ночі більшість сайтів ЗМІ Казахстану були масово недоступні.

Декілька днів поспіль у Казахстані продовжувалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорсткіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

У ЗМІ вже поширюють інформацію про те, що Росія привела в бойову готовність авіаполк військового аеродрому в Оренбурзькій області та планує перекинути його до Казахстану.

Що наразі відбувається у Казахстані - читайте у матеріалі ТСН.ua.