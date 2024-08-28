У Politico повідомили, коли Франція видала ордери на арешт Дурова та його брата

Платформа обміну повідомленнями "не дала відповіді" на судовий запит, що подали раніше.

Таємне розслідування щодо Telegram з боку Франції почалося на кілька місяців раніше, ніж було відомо раніше. Французька влада видала ордери на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та його брата-співзасновника Миколи ще у березні.

Про це пише POLITICO з посиланням на ексклюзивний документ.

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Як відомо, у справі йдеться про відмову Telegram співпрацювати із французьким поліцейським розслідуванням сексуального насильства над дітьми.

"Ордери на арешт було видано після того, як платформа обміну повідомленнями "не дала відповіді" на більш ранній судовий запит щодо ідентифікації користувача Telegram", – йдеться у повідомленні.

У документі також наголошується на "практично повній відсутності співпраці Telegram" з французькою та європейською владою і в інших випадках.

Також згадується використання платформи "чисельними злочинними угрупованнями".

Нагадаємо, французька поліція заарештувала Павла Дурова 24 серпня в паризькому аеропорту Ле Бурже. Це сталося після того, як прикордонники попередили судові органи, що він прибуває на своєму приватному літаку з Азербайджану.

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