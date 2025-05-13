ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1858
Час на прочитання
1 хв

У пологовому одночасно завагітніли 14 медсестер (фото)

Медсестри, які допомагали народжувати іншим, тепер самі готуються стати мамами.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Вагітні медсестри

Вагітні медсестри / © people.com

У медичному центрі у Вісконсині у Центрі жінок та немовлят лікарні HSHS St. Vincent у місті Грін-Бей 14 медсестер готуються до появи власних малюків.

Про це пише видання Рeople.

«Це неймовірний момент повного кола для багатьох наших медсестер, деякі з яких самі вперше стануть мамами», — сказала директорка центру Емі Бардон.

Вона додала, що кожна з жінок уже була «експерткою у справах немовлят», але тепер їхні знання «ще більше поглибляться» завдяки особистому досвіду.

Усі майбутні мами дипломовані медсестри, а також освітянки та популяризаторки здоров’я — проходять обстеження безпосередньо у своїх колег у цій же лікарні.

«Коли наші вагітні медсестри будуть готові народжувати, вони отримають турботу від своїх друзів і колег тут, у HSHS St. Vincent Hospital — і для них це дуже заспокійливо», — сказала Бардон.

«Але ще до пологів між ними вже сформувалися унікальні зв’язки. Мені дуже приємно, що кожна з них має можливість пройти через цей особливий період разом із подругами», — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жінка завагітніла двічі за тиждень і народила трьох дітей.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie