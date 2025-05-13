У пологовому одночасно завагітніли 14 медсестер (фото)

Вагітні медсестри / © people.com

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У медичному центрі у Вісконсині у Центрі жінок та немовлят лікарні HSHS St. Vincent у місті Грін-Бей 14 медсестер готуються до появи власних малюків.

Про це пише видання Рeople.

«Це неймовірний момент повного кола для багатьох наших медсестер, деякі з яких самі вперше стануть мамами», — сказала директорка центру Емі Бардон.

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Вона додала, що кожна з жінок уже була «експерткою у справах немовлят», але тепер їхні знання «ще більше поглибляться» завдяки особистому досвіду.

Усі майбутні мами дипломовані медсестри, а також освітянки та популяризаторки здоров’я — проходять обстеження безпосередньо у своїх колег у цій же лікарні.

«Коли наші вагітні медсестри будуть готові народжувати, вони отримають турботу від своїх друзів і колег тут, у HSHS St. Vincent Hospital — і для них це дуже заспокійливо», — сказала Бардон.

«Але ще до пологів між ними вже сформувалися унікальні зв’язки. Мені дуже приємно, що кожна з них має можливість пройти через цей особливий період разом із подругами», — підсумувала вона.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жінка завагітніла двічі за тиждень і народила трьох дітей.