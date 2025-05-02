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У полон ЗСУ потрапили громадяни Того, які поїхали "вчитися" до Росії
Молодим африканцям запропонували стипендії для навчання у вишах Російської Федерації.
У полон до ЗСУ потрапили громадяни африканської країни Того, які воювали у складі російської окупаційної армії проти України.
Про це йдеться в офіційному повідомленні МЗС Того.
У заяві зовнішньополітичного відомства африканської країни йдеться, що більшість тоголезців, які потрапили в полон, були завербовані до російської армії обманом.
Їх називають «молодими студентами», які поїхали до держави-агресорки, отримавши пропозицію стипендій для навчання у вишах Російської Федерації.
«Закликаємо перевіряти справжність пропозицій щодо стипендій перед тим, як брати на себе будь-які зобов’язання, та звертатися до компетентних служб, щоб отримати достовірну та безпечну інформацію перед будь-яким від’їздом за кордон, особливо до Росії», — йдеться у повідомленні МЗС Того.
Нагадаємо, Росія продовжує вербувати іноземних найманців на війну проти України. Від квітня 2023 року до кінця травня 2024 року у Москві завербували понад 1 500 іноземців.