ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

У полон ЗСУ потрапили громадяни Того, які поїхали "вчитися" до Росії

Молодим африканцям запропонували стипендії для навчання у вишах Російської Федерації.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
російська армія

Російська армія / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У полон до ЗСУ потрапили громадяни африканської країни Того, які воювали у складі російської окупаційної армії проти України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні МЗС Того.

У заяві зовнішньополітичного відомства африканської країни йдеться, що більшість тоголезців, які потрапили в полон, були завербовані до російської армії обманом.

Їх називають «молодими студентами», які поїхали до держави-агресорки, отримавши пропозицію стипендій для навчання у вишах Російської Федерації.

«Закликаємо перевіряти справжність пропозицій щодо стипендій перед тим, як брати на себе будь-які зобов’язання, та звертатися до компетентних служб, щоб отримати достовірну та безпечну інформацію перед будь-яким від’їздом за кордон, особливо до Росії», — йдеться у повідомленні МЗС Того.

Нагадаємо, Росія продовжує вербувати іноземних найманців на війну проти України. Від квітня 2023 року до кінця травня 2024 року у Москві завербували понад 1 500 іноземців.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie