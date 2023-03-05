У Польща жінка після глибокої медитації публікувала пости на підтримку Путіна: що відомо

У Польщі судять 59-річну вчительку, мешканку гміни Соботка під Вроцлавом за вихваляння диктатора РФ Володимира Путіна і його війни проти України. Жінка відмовилася визнавати провину, а пояснила, що поширювала свої думки після медитації "серцем, а не розумом". Підозрювану відправили на психіатричну експертизу.

Про це пише польське видання Gazeta Wyborcza.

В Мережі жінка публікувала пости, де дякувала Путіну та сподівалася на перемогу Росії. Крім того, полька поширювала кремлівську пропаганду, що, мовляв, "окупанти атакують військові об’єкти" в Україні, хоча насправді армія РФ бомбить цивільні будинки й критичну інфраструктуру та вбиває мирних людей, зокрема, дітей.

На проросійські дописи польки звернула увагу тамтешня прокуратура і висунула їй звинувачення за ст. 117 Кримінального кодексу: “Той, хто публічно закликає до розв’язання загарбницької війни або публічно прославляє розв’язання чи ведення такої війни". За вказаною статтею жінці загрожує позбавленням волі від 3 місяців до 5 років.

Судовий процес розпочався днями у Вроцлаві. Під час засідання полька стверджувала, що буцімто писала пости "з почуття страху". Водночас, вона заявляє, що "проти війни". У своїх показах Мажена переконувала, що немає нічого проти біженців, серед її друзів є українці і що загалом, вона нібито є емпатичною людиною.

Полька також розповіла, що кілька років тому була з благодійною місією в Індії, де зустрілася з Далай-ламою. Там вона навчилася медитувати, і свої пости, як стверджує жінка, публікувала після глибокої медитації. Зокрема, полька сказала так: "Були написані не моїм розумом, а серцем".

Суддя призначив обвинуваченій психіатричну експертизу. Лише після отримання висновку фахівців суд призначить дату наступного засідання.

Нагадаємо, у Польщі чоловіку, який підтримує Україну у війні з російськими окупантами і надав прихисток українцям, пригрозили спалити будинок. Зловмисник вимагав прибрати український прапор з будинку, який назвав "бандерівським символом" і "ганчіркою".

Як повідомлялося, у Польщі судять українця, який "налякав" "чутливих" росіян. Громадяни країни-агресорки заявили, що перебували із 2-місячною дитиною в авто на російських номерах, коли їх зупинив українець і начебто почав погрожувати спалити автомобіль. Громадяни РФ вказали у поліції, що злякалися за свою безпеку й почуваються скривдженими. Натомість громадянин України на суді не заперечував свого вчинку й пояснив його тим, що саме того дня російські війська атакували його рідне місто в Україні.

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