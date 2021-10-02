У Польщі 10-річна дівчинка прийшла у школу п'яною: в її рюкзаку знайшли алкоголь

У Польщі 10-річна дівчинка прийшла у школу п'яною: в її рюкзаку знайшли алкоголь

Алкотестер показав у дитини 0,5 проміле алкоголю.

У Польщі в одну із початкових шкіл м. Ломжа 10-річна школярка прийшла на уроки п'яною. Під час огляду в її рюкзаку знайшли алкоголь.

Про це повідомляє видання wiadomosci.wp.pl.

Помічниця комісара міського відділення поліції в Ломжі Юстина Яновська підтвердила інформацію. Вона зазначила, що дитина була в школі в стані алкогольного сп'яніння, алкотестер показав у неї 0,5 проміле алкоголю. За попередніми даними, алкоголь дитина вживала в школі, у її сумці знайшли випивку.

Працівники поліції встановлюють, звідки дитина взяла алкоголь. Справу розглядатиме суд із сімейних справ Польщі.

Нагадаємо, у Польщі 26-річна мати задушила трьох своїх дітей.

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