У Польщі 12-річна дівчинка знайшла загадковий лист 1945 року: він може допомогти знайти "капсулу часу"

У Польщі 12-річна дівчинка знайшла загадковий лист 1945 року. Історики вважають, що він може допомогти їм знайти справжню "капсулу часу".

Про це пише польське видання onet.pl.

Дівчинка знайшла банку загадковим листом

Юлія Фрончак знайшла цей "скарб" під час розчищення піхотного форту № 4 "Лісова гора" у вроцлавському районі Солтисовіце, яким опікується фонд її батька Адама Фрончака. Під час пошуку її металошукач наткнувся на банку, в якій було три речі: німецька газета, точніше кілька сторінок, присвячених моді та рекламі, шкіряний гаманець з двадцятьма сімома монетами, які ще були в обігу під час Другої світової війни та листівка, датована 6 травня 1945 року і адресована Гансу Беккеру, майстру-будівельнику, який мешкав на Сенпольно в тодішньому Бреслау (колишня назва Вроцлава - ред.).

Банка, яку закопали 1945 року. Фото: Projekt Historia

Про що йшлось у листі

Текст на листівці спочатку ніхто не міг прочитати, проте згодом таки знайшли фахівця. Те, про що в там йшлось вразило всіх. Ймовірно його писав нацистський офіцер невідомому адресату. Польське видання наводить текст листа:

"Кому: Гансу Беккеру

Мьовенвег 74, Бреслау

Відправник: лейтенант К.Х. Лінкер

З поля бою.

(ймовірно) Фестунг Бреслау

6 травня 1945 року

Дорогий Ганс!

Ми відступаємо! Пакуємо валізи. У нас тут ще є кілька срібних монет. Решту грошей залишаємо для тебе в бункері 1015 на Вахтплац. У машинному відділенні є одна валіза для вас, там лежать мішки з цементом. У ній 10 000 марок золотими монетами. Хельга передасть вам документи. Ми зустрінемося з вами у Швейцарії".

У загадковому бункері може бути 4 кілограми золота

Поляки встановили, що якщо говорити про тогочасну золоту монету, то, найімовірніше, це були 20 марок. Вони були виготовлені із золота 900 проби, і колекціонери називають їх "символом досконалості німецького виробництва".

"На них було викарбувано імперського орла та зображення кайзера Вільгельма II. З 1889 року було викарбувано 125 мільйонів цих монет. У 1945 році володіння ними вважалося інвестицією. Сьогодні їх збирають колекціонери. Залежно від стану та року карбування їхня ціна може варіюватися від 2 тисяч до кількох тисяч злотих за монету. Якщо припустити, що лейтенант Лінкер сховав 10 000 марок у двадцятках, це означає, що він поклав до своєї валізи п'ятсот монет. Кожна з них важила 7,98 г. Разом це майже 4 кг золота високої проби. У 2024 році це майже 2 мільйони злотих", - йдеться у повідомленні.

Польські історики зазначають, що за часів Другої світової війни, як військові, так і цивільні часто ховали цінні речі, щоб зберегти їх. Їм не відомо, звідки нацистський військовий міг взяти стільки золота. Вони припускають, що він міг їх присвоїти.

Поляки намагались знайти чоловіка, якому писав нацист, проте за адресою, вказаною у листі, про Ганса Беккера нічого не знають.

Також відомо, що 6 травня 1945 року - це день, коли нацисти відступили з Вроцлава. А тому, на що сподівався гітлерівський військовий - невідомо.

Поляки хочуть знайти бункер 1015

Водночас поляки хочуть знайти загадковий бункер 1015, який під час Другої світової війни наказав побудувати Гітлер. Загалом відомо, що таких укриттів у Вроцлаві могло бути аж 5. Частину з них могла знищити Червона армія, яка увійшла у місто після гітлерівців. Проте науковці хочуть розшукати секретні бункери, адже у них все могло б залишитись недоторканим та дати точне розуміння, історії.

"Таке відкриття могло б стати своєрідною капсулою часу", - каже доктор Станіслав Колоушек, віцепрезидент Асоціації фортифікації Вроцлава.

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