У Польщі 13-річна дівчинка раптово народила під час шкільної екскурсії: шокувальні подробиці

У Польщі під час шкільної екскурсії у 13-річної дівчинки раптово почались пологи. Про вагітність дитини ні її опікуни, ні друзі не знали.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Відомо, що у Польщі група підлітків вирушила на шкільну екскурсію та зупинилась в одному із санаторіїв в Заторже (Малопольське воєводство).

Інцидент стався в середу, 15 травня, після 20:00. Дівчинка відчула погіршення самопочуття і пішла до ванної кімнати. Там у неї почалися перейми. Їй надав допомогу співробітник центру. Зараз 13-річна дівчинка перебуває в гінекологічному відділенні лікарні в Освенцимі, її стан стабільний. Новонароджений був перевезений до Університетської дитячої лікарні в Кракові. Його стан важкий, але стабільний.

Як пишуть польські журналісти, ні однолітки дівчини, ні її опікуни не знали про її вагітність. Поліція почала розслідувати справу за фактом статевих зносин з особою, яка не досягла 15-річного віку. Стаття 200 Кримінального кодексу Польщі передбачає, що "особа, яка вступає в статеві зносини з особою, яка не досягла 15-річного віку, або вступає з такою особою в інший сексуальний акт, або примушує таку особу підкоритися такому акту або здійснити такий акт, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 12 років".

Малгожата Юрецька з Освенцимського районного відділу поліції повідомила, що провадження було розпочато у зв'язку з підозрою у скоєнні злочину, пов'язаного з сексуальними стосунками з особою, яка не досягла 15-річного віку.

Тепер слідчі будуть встановлювати, хто є батьком дитини і за яких обставин могло відбутися зачаття.

Раніше повідомлялся, що в Польщі жорстоко вбили 38-річну українку – без матері залишилося троє дітей.

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