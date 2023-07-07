У Польщі 14-річний хлопець розстріляв свого 15-річного друга: шокувальна причина

У Польщі в місті Верушув 14-річний хлопець вистрелив у свого 15-річного друга. Причиною цього стало те, що хлопці їхали велосипедами та не поділили дорогу.

Про це пише onet.pl.

Інцидент стався у парку Верушува, де між двома хлопцями у віці 14 і 15 років виникла сварка.

"Старший з хлопців, їдучи на велосипеді, зачепив одноколісний велосипед молодшого. Ця ситуація призвела до суперечки між ними. Коли велосипедист розвернувся, щоб піти, 14-річний хлопець дістав пістолет і двічі вистрілив йому в спину", - розповів співробітник поліції

Пораненого хлопця привіз до лікарні в Оструві Великопольському його батько. Лікарі витягли кульки, які застрягли біля лопатки потерпілого. Наразі життю підлітка нічого не загрожує.

Поліцейські не знайшли зброї, тому наразі невідомо, про який тип зброї йдеться. Хлопець розповів, що знайшов зброю на ґрунтовій дорозі, а після інциденту викинув її у струмок. Його долею тепер займатиметься сімейний суд у Велюні.

Нагадаємо, у Польщі затримали 20-річного підозрюваного у вбивстві українця.

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