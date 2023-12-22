У Польщі 16-річна дівчина вигадала спосіб, як "стати мільйонеркою": її жарт закінчився у поліції

Поліція розшукала дівчину і вона розповіла про свій вчинок.

У Польщі 16-річна дівчина з Бидгоща зателефонувала на курорт у Криниці Морській та заявила про вибухівку. Таким чином вона хотіла розбагатіти.

Про це пише польське видання wprost.pl

За даними видання, 16-річна дівчина з Бидгоща зателефонувала на курорт у Криниці Морській, погрожуючи, що все ось-ось вибухне. Це підтвердили і у поліції.

"Під готелем бомба, вона ось-ось вибухне", - сказала вона персоналу готелю.

Гості закладу панікували, із курорту евакуювали 50 осіб, серед яких були і діти. На місце події швидко прибула поліція і пожежна команда з Криниці Морської, і почалися пошуки вибухівки. Згодом було встановлено, що це був розіграш.

Через деякий час з'ясувалося, що 16-річна дівчина подзвонила в готель, щоб транслювати все в Інтернеті. Вона хотіла заробити на цьому гроші. Дівчина зізналась поліції, що пожартувала, бо хотіла стати мільйонеркою. Тепер її покарають.

Нагадаємо, у Польщі мікроавтобус з українцями влетів у вантажівку.

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