У Польщі 16-річний хлопець тікав від поліції і загинув: його тіло знайшли аж через місяць

У підлітка були проблеми зі законом через наркотики та крадіжку.

У Польщі в м. Жешув 16-річний хлопець тікав від поліції та загинув. Його тіло знайшли лише через місяць після трагедії.

Про це пише wprost.pl.

За даними слідства, 14 березня 16-річний підліток, помітивши поліцію, почав поводитись дивно та кинувся навтьоки. Правоохоронці намагались затримати його, але під час втечі хлопець стрибнув у річку Віслок. Четверо поліцейських намагалися витягнути підлітка, але сильна течія віднесла 16-річного хлопця.

Тривалий час рятувальники намагались знайти тіло хлопця у воді, проте безуспішно. 8 квітня в районі залізничного мосту на річці Віслок було знайдено тіло, затиснуте підводними перешкодами.

Поліція під наглядом прокуратури почала встановлювати особу загиблого. 12 квітня було проведено попередню ідентифікацію тіла. 13 квітня Воєводська прокуратура в Жешуві підтвердила, що знайдене тіло належить 16-річному підлітку, який стрибнув у річку Віслок в середині березня.

Місцеві ЗМІ стверджують, що підліток раніше мав проблеми зі законом через крадіжку та зберігання наркотиків. Також триває перевірка, чи не перевищила поліція своїх службових обов'язків.

Нагадаємо, 13 квітня перед Генеральним консульством України в Кракові 62-річний громадянин України неочікувано підпалив себе. Його одразу доставили до лікарні. За словами правоохоронців, стан чоловіка важкий.

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