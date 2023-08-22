У Польщі 17 ультрас через національність жорстоко побили і пограбували двох чоловіків з України

У Польщі 17 чоловіків увірвались до помешкання, де жили двоє українців, віком 44 та 18 років. Поляки побили та пограбували громадян України. Польська поліція стверджує, що розправа сталась через національність потерпілих.

Про це пише польське видання tvp.pl.

Інцидент стався у місті Каменець Зомбковицький Нижньосілезького воєводства. Представниця поліці Катажина Мазурек розповіла, що напад на українців стався на початку серпня після 20:00.

Співробітники поліції встановили, що група з кількох осіб прийшла до місця, де мешкали чоловіки. Вони мали закриті обличчя і були озброєні кийками, палицями, трубами та мачете. Вони також принесли з собою хокейну ключку.

"Без жодних на те підстав вони почали погрожувати і бити 44- і 18-річних чоловіків лише через їхню національність. Удари вони наносили небезпечними предметами, які принесли з собою спеціально для цього. Наче цього було недостатньо, наприкінці вони вирішили пограбувати своїх жертв. Загалом вони вкрали у побитих чоловіків понад 4 000 злотих", - повідомила офіцерка поліції.

Поліція встановила , що до побиття і крадіжки причетна група з 17 ультрас, мешканців району Зонбковіце. Шістьох з них уже затримано.

Нагадаємо, Росія завербувала в Польщі агентів, серед яких опинилися біженці з України. За гроші зрадники мали чинити диверсії, підпали та вбивства.

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