У Польщі 19-річна дівчина знайшла у лісі немовля: історія отримала несподіване продовження 

У Польщі до лікарні в Кротошині звернулась 19-річна дівчина, яка заявила, що знайшла у лісі немовля.

Про це пише польське видання wprost.pl

19-річна дівчина принесла до лікарні немовля та пояснила, що знайшла дитину посеред лісу. Інцидент підтвердив прокурор Мацей Мелер з Окружної прокуратури в Каліші.

Того ж дня лікарі з'ясували, що дитина народилася нещодавно. Немовля було здоровим і потрапило до неонатального відділення. 19-річна жінка швидко зізналася, що вона є його матір'ю. Це підтвердили і подальші експертизи.

"На даний момент ми з'ясовуємо всі обставини справи, поки що у нас мало інформації, слідчі дії тривають", - сказав прокурор Мацей Мелер.

Як з'ясувалося, 19-річну дівчину вигнали з дому. Молода жінка народила в полі на околиці Кротошина. У неї не було телефону, щоб викликати швидку допомогу. Вона загорнула дитину в ковдри, які взяла з собою. Однак через низьку температуру вона вирішила вийти на дорогу і попросити про допомогу. Автомобіліст підібрав дівчину та відвіз її до місцевої лікарні.

Це не перша дитина підлітка. Вона народила сина два роки тому і має на нього обмежені батьківські права. Коли вона завагітніла вдруге, сім'я вигнала її з дому. Вона жила у друзів, але перед самими пологами залишилася без даху над головою.

Дівчина не хоче відмовлятися від доньки. За допомогою поліції її записали до Спеціалізованого центру допомоги в Здунах. Вона поїде туди, як тільки її випишуть з лікарні в Кротошині.

Нагадаємо, українцю вдалось втекти до Польщі, але там його затримали.

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