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У Польщі 19-річну дівчина з ножем напала на українку: приревнувала до свого колишнього

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Польщі 19-річну дівчина з ножем напала на українку: приревнувала до свого колишнього

Фото: із соцмереж

Полячка каже, що не хотіла вбивати 38-річну подругу свого колишнього, а лише налякати.

У Польщі 19-річна дівчина з ножем напала на 38-річну українку.

Про це інформує видання Nowiny24.pl.

Жінка спочатку надіслала повідомлення своєму колишньому через месенджер, бо хотіла поговорити. Коли 31-річний чоловік сів у машину, вона підійшла, відчинила двері та завдала його новій подрузі – 38-річній українці, яка сиділа на пасажирському сидінні, п’ять ударів ножем.

Між жінками виникла бійка, під час якої старша отримала поранення в ногу.

19-річну дівчину затримали на три місяці за підозрою у замаху на вбивство. Молода жінка стверджує, що не хотіла вбивати подругу свого колишнього. Дівчина каже, що хотіла, аби колишній партнер повернувся до неї і налякати 38-річну українку, в якій бачила суперницю.

Нападниці загрожує покарання від восьми років до довічного позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що українець у Польщі накрав солодощів із магазину і вчинив сварку з охоронцем.

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Дата публікації
Перегляди
274
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