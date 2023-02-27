У Польщі 20-річний українець вибив ногами двері школи: як його покарають

Хлопець зізнався у скоєному, але пояснити свої дії не зміг.

У польському місті Стальова Воля 20-річний українець вибив та знищив двері до місцевої школи.

Про це повідомляє видання "Іn poland".

До чергового відділу поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який копав ногами двері однієї з місцевих шкіл. Правоохоронці одразу виїхали на місце події, де побачили молодого чоловіка, що агресивно себе поводив. Зловмисника затримали

Хуліганом виявився 20-річний ромадянин України. Йому пред'явлено звинувачення у завданні шкоди майну. Завдані збитки оцінили приблизно у 4 тис. злотих.

Хлопець зізнався у скоєному, але пояснити свої дії не зміг. Тепер йому загрожує позбавлення волі на термін від 3-х місяців до 5 років, а також штраф.

Нагадаємо, що у Польщі жінка викрала з магазину туалетного паперу на майже п'ять тисяч гривень. За це їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Польщі у важку ДТП потрапили два автобуси із українцями. Загалом в автобусах перебувало 12 осіб – громадян України.

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