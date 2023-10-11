У Польщі 20-річному українцю загрожує довічне ув'язнення: "Трагедія. Для обох сторін"

Про що посперечались українці та поляки - невідомо.

У Польщі 20-річному громадянину України загрожує довічне позбавлення волі через вбивство 45-річного поляка. Конфлікт між чоловіками стався біля одного із магазинів.

Про це пише польське видання tvn24.pl.

20-річний громадянин України, який легально проживав і працював у Польщі, відповідатиме за вбивство 45-річного поляка та побиття його 37-річного знайомого. Інцидент стався у селі Нова Весь Великопольського воєводства.

"Він дав пояснення, визнав, що завдав 45-річному чоловікові тілесних ушкоджень, але заперечив, що хотів його вбити", - розповіла Магдалена Каспшак, заступник окружного прокурора у Вольштині.

Поліцейські встановили, що 45-річний чоловік отримав кілька ударів кулаком в обличчя, впав і вдарився головою. Лікарі швидкої допомоги, яких викликали на місце події, намагалися реанімувати чоловіка, але безуспішно. У 37-річного чоловіка діагностували травму виличної кістки. Він був доставлений до лікарні у Вольштині, і його життю нічого не загрожувало. В його організмі було виявлено 2 проміле алкоголю.

Свідком інциденту став 18-річний знайомий підозрюваного, також українець. Версії бійки суперечливі, тому сторона обвинувачення не розкриває мотивів злочину.

Троє учасників конфлікту були нетверезі. Стан тверезості 45-річного визначить токсикологічна експертиза після розтину.

"Трагедія. Для обох сторін", - говорить Войцех Адамчик, речник поліції у Вольштині.

За вбивство 20-річному громадянину України загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, авто з кортежу прем’єра Польщі спричинило ДТП в Україні.

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