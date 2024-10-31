У Польщі 23-річна українка вчинила моторошні злочини: вона вигадала, як через війну уникнути покарання

У Польщі 23-річну українку звинувачують у знущанні над тваринами та сексуальному насильстві. Щоб уникнути покарання, вона попросила відправити її на фронт.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Окружна прокуратура в Бидгощі завершила розслідування у справі 23-річної українки Вероніки К., яка з весни 2024 року перебуває в камері.

Співмешканець жінки повідомив правоохоронців про те, що його партнерка забила кокер-спанієля держаком від лопати, а потім кинула мертву тварину в піч.

Поліцейські не повірили, але повідомлення виявилося правдивим. Труп не згорів повністю, оскільки піч не була належним чином розігріта. 23-річній українці висунули звинувачення у знущанні над тваринами з особливою жорстокістю та вбивстві собаки. Таке правопорушення карається позбавленням волі терміном до п'яти років.

Українка вже була двічі судима, але у неї є й інші проблеми. Під час поїздки в автобусі Вероніка К. напала на випадкову пасажирку. 23-річна дівчина зірвала з неї колготки і спробувала здійснити те, що вона назвала ще одним сексуальним актом. В обвинувальному акті, направленому до суду, є також звинувачення в жорстокому поводженні зі своїм партнером. Вероніка К. регулярно била його та засовувала пальці в очі. Судовий психіатр дійшов висновку, що жінка є осудною і може нести відповідальність за свої дії.

23-річну жінку також звинувачують у сексуальному насильстві над своєю п'ятирічною донькою, яку вона чіпала і проникала в інтимні місця. Свідчення дівчинки були визнані достовірними експертом-психологом. П'ятирічну дівчинку передали в українську прийомну сім'ю.

Вероніка К. була переконана, що швидко вийде з-під варти. Вона хотіла "відпрацювати" свій можливий вирок, воюючи на українському фронті. Однак прокурор повідомив їй, що це не є можливим.

Нагадаємо, Польща готується до нової хвилі біженців з України.

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